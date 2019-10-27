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Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов

Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов

Укрэксимбанк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций.

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Инвесторам предложен выпуск примерно на $100 млн под ставку ниже 10% годовых.

Финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на долговые бумаги. Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций – 14 ноября 2029 года.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Укрэксимбанк проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Долговые бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

По материалам Финансовый клуб
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