ФГВФЛ выставит на торги в декабре одним пулом активы «Дельта Банка», «ВТБ Банка» и «Фидобанка»

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10 декабря в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже пула активов юридических лиц, находящихся на балансе трех неплатежеспособных банков: АО «ВТБ Банк», ПАО «Фидобанк», АО «Дельта Банк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Торги пройдут по голландской модели аукциона.
В состав пула вошли права требования по 89 кредитам юридических лиц, 50 кредитам физлиц.
Средняя просроченная задолженность по кредитам – 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 3137 млн грн. По 84 кредитам продолжаются судебные производства. Еще 10 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.
Стартовая цена пула – 645 млн грн.
Значительная часть кредитов не обеспечены залогом. Однако несколько из них имеют в залоге коммерческую недвижимость, в частности в Одесской и Полтавской областях. В обеспечении по другим: ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование.
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