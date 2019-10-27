Правительство согласовало законопроект, который отменит согласие на обработку персональных данных

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, которым отменяется необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.
Читайте также: Пенсионный фонд создал онлайн кабинет для работодателей
“Недавно я писал о вездесущем документе “Согласие на обработку персональных данных”. В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется. Кстати, часто этим грешит и бизнес”, – отметил министр.
По его словам, проблема заключается в том, что в законе не достаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.
“И вот, вчера мы подали в Совет акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации ведут себя с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает”, – подчеркнул Дубилет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - КоткоВчера, 19:20 - 719 9
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 2487 9
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт5 ч. назад - 1867 6
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой2 ч. назад - 549 3
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес2 ч. назад - 1428 3
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 2487 9
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт5 ч. назад - 1867 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес2 ч. назад - 1428 3
Услуги посредников при оценке квартир планируют отменить - законопроектВчера, 15:50 - 1342 2
В Украине запустили солнечную электростанцию, вторую по мощности в Европе8 ч. назад - 976
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck3 ч. назад - 77
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2099
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3143
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1948
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2884 1