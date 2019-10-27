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Правительство согласовало законопроект, который отменит согласие на обработку персональных данных

Правительство согласовало законопроект, который отменит согласие на обработку персональных данных

Кабмин одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, которым отменяется необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

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“Недавно я писал о вездесущем документе “Согласие на обработку персональных данных”. В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется. Кстати, часто этим грешит и бизнес”, – отметил министр.

По его словам, проблема заключается в том, что в законе не достаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.

“И вот, вчера мы подали в Совет акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации ведут себя с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает”, – подчеркнул Дубилет.

По материалам Finance.UA
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