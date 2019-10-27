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Boeing инвестирует $1 млрд в глобальную деятельность по улучшению безопасности – Reuters

Boeing инвестирует $1 млрд в глобальную деятельность по улучшению безопасности – Reuters

Американская компания Boeing Co планирует первоначальные инвестиции в размере около $1 млрд в проект по улучшению авиационной безопасности по всему миру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Детали инициативы под названием «Глобальная авиационная безопасность» остаются неизвестными из-за того, что основное внимание сейчас сосредоточено на задержке возобновления эксплуатации 737 Max.

Но, по данным источников, как только самолет будет вновь введен в эксплуатацию, Boeing представит пилотный проект по долгосрочной инициативе снижения рисков.

Производитель самолетов пытается восстановить доверие и сотрудничество с авиакомпаниями, пассажирами и регуляторами по всему миру после того, как в двух авиакатастрофах с участием 737 MAX погибли 346 человек. После этого большинство авиаперевозчиков мира отказались от эксплуатации этой модели Boeing.

Проект по безопасности, как пишет издание, предусматривает среди прочего улучшение авиационной инфраструктуры, в том числе систем воздушного движения и имитации полета, и создание системы обмена данными о конструкции самолетов с мировыми регуляторами.

Также Boeing выплатит свыше 8 млрд в виде компенсации авиакомпаниям за задержку поставок самолетов и снижение производства, связанное с отказом в эксплуатации 737 MAX.

По материалам Mind
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