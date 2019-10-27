Андрей Зинченко: предусматривались ли монеты номиналом 1 грн законодательством? Вопрос не риторический

Как нами ранее отмечалось – отдельные образцы национальной валюты могут быть занимательным предметом для дискуссии. Так, банкнота номиналом в 1000 грн, к примеру, не фигурирует в основополагающих документах по вопросам организации наличного денежного обращения в стране. И таковой номинал в этом плане, похоже, совсем не одинок.

Традиционно сложилось, что каждая валюта имеет свой минимальный целый единичный номинал, по которому, как правило, она и известна в мире: доллар США, российский рубль, турецкая лира и, конечно же, образец гендерной политкорректности – евро.

Не является исключением и гривна. Её минимальный целый номинал в 1 гривну мы имеем счастье наблюдать как в виде банкноты, так и в виде монет. С банкнотой все более или менее понятно в части оснований ее существования. Основополагающим документом здесь является указ Президента Украины от 25 августа 1996 года Л. Кучмы «О денежной реформе в Украине». Пункт 2 указа предписывал Национальному банку Украины выпустить в обращение банкноты стоимостью 1,2,5,10,20,50 и 100 грн. Не вдаваясь в нюансы процесса отметим, что номинал бумажной банкноты в 1 гривну прямо предусмотрен указом. Тем же пунктом указывалось выпустить в оборот разменную монету номинальной стоимостью 1,2,5,10,25 и 50 копеек. Мотивировался указ ст. 99 и 102 Конституции.

Занимательно, что в тексте указа мы не видим ничего о монете номиналом в 1 гривну, однако таковая в природе объективно существует. Существует давно и в разных ипостасях. При этом правовые основания для ее чеканки и выпуска в обращение в текущем законодательстве Украины найти будет непросто.

Так, в целях исполнения Указа Президента Национальный банк Украины 26.08.1996 издал приказ №71 , где прямо указывает себе и коммерческим банкам принять к руководству и неукоснительному исполнению Указ Президента, обеспечить осуществление мероприятий, которые из него проистекают.

Одновременно устанавливались признаки платежности новой национальной валюты как в части банкнот, так и в части монет. Номинала монеты в 1 гривну там по очевидным причинам не оказалось – указом Президента такой номинал не предусматривался. Однако там содержится указание, что монеты принимаются к платежу только если нет никаких сомнений в том, что они настоящие. Запомним это момент.

Вместе с этим уже в марте 1997 года таким слабоформализуемым средством распространения нормативности как письмо Национальный банк сообщил своим подразделениям и коммерческим банкам о введении с 12 марта 1997 года в обращение монеты номиналом в 1 гривну и памятной монеты «Монеты Украины» номиналом в 2 гривны. Письмо подписано заместителем главы правления Терпило.

В то время законодательство о НБУ состояло в первую очередь из Конституции, где было сказано, что НБУ – это центральный банк с основной функцией обеспечения стабильности денежной единицы, а также Закона «О банках и банковской деятельности» образца 1991 года.

В Законе статус НБУ был установлен достаточно в общих чертах, но там было четко сказано в ст.2, что свои функции НБУ реализует через нормативные акты, детальное описание которых не давалось. Нормативные акты, но не письма. Вопрос нормативности характера писем разных органов в дальнейшем станет предметом отдельных изысканий юридической науки. Объективно такая форма взаимодействия с вышестоящими организациями унаследована нами из СССР. В новых украинских управленческих реалиях, на то время, внезапно, состоящих в основном из вчерашних советских администраторов, этот подход был перенят исключительно широко.

Таким образом своему существованию 1 металлическая гривна обязана всего лишь письму заместителя главы правления НБУ, которое при этом вообще не содержало абсолютно никакой мотивировочной части и ссылок на правовые основания. Мало того, что не нормативный акт, а лишь письмо… даже не головы, а заместителя (хоть бы «исполняющий права и обязанности» добавили, как полагается по инструкции)… не населению, а банкам… так еще и без ссылок на управомочивающие нормы. Ни тебе общественного обсуждения, ни тебе консультаций по дизайну.

В этом же ключе не менее эпистолярным памятником национального эмиссионного искусства является опять же письмо. Но уже не самого НБУ, а только департамента налично-денежного оборота от 11.12.2002 N 11-111/2196-7750 за подписью опять же целого зама главы департамента.

В письме управлениям НБУ и банкам замнач департамента сообщает, что с 2002 года в обороте есть монета номиналом 1 гривна параллельно с банкнотами, которую надо бы принимать по всем видам платежей. Правовые основания для этого традиционно опускаются.

Вместе с этим констатируется, что широкого распространения эти монеты числом 8,3 млн шт. или 4,9 процентами от банкнот номиналом 1 гривна, почему-то не нашли. В НБУ даже поступает информация про отказы принимать такие монеты в оплату.

При этом проблема авторами письма видится не в Указе Президента о денежной реформе или Приказе НБУ о признаках платежности банкнот и монет (где монеты номиналом в 1 гривну ни разу не фигурируют), а неожиданно, в недостаточно проведенной территориальными управлениями НБУ работе по внедрению монеты. Какими правовыми основаниями должны были руководствоваться теруправления лаконично не сообщается.

Однако вместе с указанным замначальника департамента обязывает теруправления через СМИ! провести разъяснительную работу и расширить выдачу монеты банкам. А также с местными органами власти, налоговой, органами внутренних дел защищать права граждан использовать такие монеты. Правда, чем такие права установлены, опять же, умалчивается. Может все же поэтому брать не хотели?

Но такие мелочи не могут остановить Национальный банк, который уже около 5 лет к тому времени целый Закон о себе получил. И вот в 2004 году Правление НБУ издает постановление о вводе в оборот монет номиналом 1 грн образца 2004 года. В этот раз постановление совершенно неожиданно ссылается на ст. 34 и 35 Закона о Нацбанке. При этом в 34 статье сказано, что исключительное право ввода в оборот гривны и разменной монеты, организация их обращения и изъятия принадлежит НБУ. Было бы странно оспаривать право эмиссии центробанком валюты, а НБУ по закону буквально — именно центральный банк, но указанная 34 статья ничего не говорит о праве НБУ самостоятельно определять дизайн и материальное выражение денежных знаков.

Дополнительно в пользу мысли о том, что ключевые внешние характеристики монет национальной валюты Национальный банк определять никто не уполномочивал, свидетельствует Постановление Президиума Верховной Рады от 1991 года, который по предложению соответствующей комиссий Рады утвердил принципиальные характеристики внешних признаков купюрных гривен вплоть до 200. Разрешив НБУ лишь конкретные детали в рамках согласованных принципиальных характеристик определять самостоятельно.

В дальнейшем указанное постановление было целевым образом дополнено номиналом в 500 грн, но никогда не дополнялось номиналом в 1000 грн. Никаких данных о праве НБУ самостоятельно определять дизайн гривны в виде монет целых номиналов, как и упоминаний о возможности вводить в оборот такие номиналы, указанный документ не содержит.

Однако самим своим фактом существования подтверждает, что устанавливать концептуальные дизайнерские направления и формы эмиссии национальной валюты прерогатива все же органа рангом повыше, нежели особого центрального органа государственного управления. Именно управления, а не власти. Так дословно гласит Закон о центральном банке – НБУ. Т.е. НБУ формально управляет государственной собственностью, в связи с чем и получал соответствующий код 05054 классификатора органов государственного управления объектами государственной собственности.

Следуя формальной логике, НБУ бесспорно может вводить в оборот деньги, но не любые, а в рамках полномочий, предоставленных законодателем, а таковых в части металлических номиналов выше 50 копеек в открытом доступе найти не получается. Секретными же такие решения были бы вряд ли.

На этом фоне Правление НБУ в 2018 году решает ввести в оборот монеты номиналом 1 и 2 грн, не снискавшие особой славы ввиду очевидного сходства с выводимыми из оборота 1 и 2 копейками.

К слову, отменять копейки, созданные юридически Указом Президента, Нацбанку тоже особо не по рангу. Между тем решение по тексту мотивировалось статьями 7, 15, 33, 34, 35 и 56 Закона о НБУ. Но в них содержится огромный перечень полномочий и задач, среди которых найти прямого разрешения вводить новые номиналы монет не особо и удастся. Только читать их придется несколько минут.

Все указанное свидетельствует, что назрела актуальная необходимость обеспечить эмиссионные полномочия конкретизированными и актуализированными законодательными процессуальными нормами. В т.ч. в целях эффективного внедрения грядущей тотальной цифровизации финансов, регтеха и прочего, ведь ни один смарт-контракт в публично-правовой сфере не исполнится в случае недостатка правовых оснований. А с машиной, как известно, не договоришься.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)