Андрей Зинченко: скрытые смыслы банкноты в 1000 грн

1000 гривен – новый максимальный номинал с неоднозначной юридической обоснованностью. При разработке банкноты НБУ долго сохранял интригу, скрывая дизайн за грифами чуть ли не «секретно».

И это при том, что предыдущие максимальные гривневые номиналы в их эволюции были наделены непонятными графическими символами и знаками, которые уже становились объектами обсуждений: пример 1, пример 2. Странными были не столько сами символы, сколько отсутствие доступного разъяснения их наличия.

НБУ же крайне лапидарен в обнародованных официальных описаниях дизайнов банкнот. Нельзя исключать, что такое положение дел обусловлено опасениями повторения положения, когда художник В.Лопата при разработке дизайнов 1- и 2-гривневых банкнот в качестве В. Великого и Я. Мудрого изобразил себя…

Официальные объяснения скудны, а за неимением иных самое время вспомнить гравюру Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ».

Название, рожденное из испанской пословицы великим художником, как нельзя лучше отражает ситуацию вокруг дизайнов национальной валюты.

С учетом предыдущего опыта, вероятно, стоило ожидать иной стратегии по внедрению нового номинала от НБУ, но в случае с купюрой в 1000 грн Нацбанк оказался эталонным интриганом — образцов досрочно никому не показали. Одной из главных интриг была конечно же историческая персоналия, выбранная для номинала и не предусмотренная законодательством, как и сам номинал в 1000 грн.

В итоге в конце июня 2019 года на фоне борьбы за сокращение наличного оборота, борьбы с теневой экономикой, отмыванием доходов, полученных незаконным путем и борьбы с терроризмом, которая, к слову, в Европе ведется прекращением эмиссии банкнот номиналом в 500 Евро, – НБУ презентовал дизайн 1000-гривневой банкноты. Её введут в обращение 25 октября 2019 года.

Исторической персоналией оказался В. Вернадский – выдающийся ученый и первый президент Украинской академии наук, но открытым остался вопрос логики и системы выбора. Т.е. по сути мы до сих пор так и не узнали, кто именно, почему и на каких основаниях решил изобразить на 1000 гривнах конкретно Вернадского, а не кого-то другого.

Но вернемся к купюре. Несмотря на то, что образец «в бумаге» нам пока недоступен, мы можем сделать осмотр и фотокопии. А таковая уже на лицевой стороне хвастается традиционными для гривен треугольниками справа внизу.

Детальнее с примерами треугольников на украинских деньгах можно ознакомиться по ссылке. Заметим лишь, что на обоих решениях номинала в 500 гривен присутствует солярный символ с печати (и сама печать, в том числе) Киево-Могилянской академии, где само солнце почему-то тоже треугольное, как и обрамление глаза на лицевой стороне 500 гривен первой редакции дизайна.

В общем треугольники были ожидаемым элементом дизайна, причем даже форма конкретно такая уже ранее встречалась.

Вторым по очереди рассмотрения, но не по значимости, будет сразу бросающийся в глаза переливающийся символ непонятного на первый взгляд содержания, исполненный в стиле Кеннета Ноланда или местами Робера Делоне.

Технически это оптический защитный элемент SPARK. Владельцем технологии является SICPA из Швейцарии и судя по их сайту, на 1000-гривневой банкноте реализована технология 2008 года, когда наиболее современной является SPARK Live 2014-го.

Подобные элементы характерны для современных купюр и их можно встретить, например, на азербайджанских, гонконгских, российских, монгольских, ирландских деньгах. Разница лишь в том, что на иностранных деньгах картинка, которая нанесена с помощью указанной технологии на банкноту, более или менее понятна, или нейтральна.

В нашем же случае задумка автора опять, как и в случае с глазом, вызывает вопросы. Что это – солнце в половине шестиугольника? Кусочек кристаллической решетки кремния, как на 5-гривневой монете 2013 года, посвященной, опять же, Вернадскому? Глаз в солнечных лучах? Официально это все же композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента . Но почему настолько стилизовано, что все же похоже на пресловутый глаз в солнечных лучах?

Обратите внимание – широко использованы солярные символы, которые в соединении с треугольником и глазом образуют в случае «сна разума» что-то такое:

В связи с этим вполне уместным было бы детальнее описать дизайнерское решение, а еще лучше – прямо посоветоваться с населением, что с точки зрения общественности и современных тенденций должна нести на себе новая банкнота…

Нам же предлагается искать глубинный смысл самостоятельно и если в случае с Г. Сковородой это сделать более или менее удалось, то многогранный характер научной и общественной деятельности Вернадского прямо отсылает нас в библиотеку.

Было сложно, но мы несколько разбудили разум выдержкой из учебника «Физическая химия вяжущих материалов».

Т.е. первоисточники таки есть и ничто особо не мешало разъяснить художественную задумку публично – не полотно же «Брак в Кане Галилейской» писалось. В то же время картинка из того же учебника смотрелась бы на купюре в ключе научных работ Вернадского явно не хуже.

Но, может, нам показалось, и описанное выше является простым совпадением? В 2018 году к 100-летию национальной академии наук НБУ выпустил монету номиналом 5 гривен с изображением В.Вернадского как первого ее президента.

Лицевая сторона монеты в дизайнерском решении имеет элемент, похожий на треугольник с полукруглым основанием. Здравый смысл подсказывает, что вероятнее всего автор пытался представить вид сверху открытой книги. Что вполне сочетается с наукой.

Аналогично выглядит и дизайнерское решение 20-гривневой серебряной монеты по этому же историческому поводу – работали те же художники.

Правда, опирается конструкция в обоих случаях на серповидный полумесяц, который как знак происхождением относят в Китай, Индию, Иран…

Мимоходом только заметим, что без разъяснений в таких пиктограммах можно увидеть все что угодно, например, при хорошей фантазии, вот такой масонский циркуль и наугольник. Есть варианты и с книгой.

Обратите внимание – верхний инструмент – циркуль, которым удобно очертить правильный сектор окружности. Хотя с другой стороны, возможно, авторы вдохновлялись вполне официальным гербом ГДР – без пояснений, как мы помним, сон разума может привести к разным необоснованным выводам.

К слову – циркуль на гербе ГДР символизировал интеллигенцию.

Возвращаясь к фотокопии купюры в 1000 грн., стоит обратить внимание, что на оборотной стороне там изображено здание президиума академии наук. Фасадная сторона здания имеет 33 проема, а еще на монете номиналом 5 гривен на оборотной стороне цифра 100 визуально разделена датами 1918-2018 так, что разделенные нули образуют зеркально две тройки. Цифра 33 по удивительному и случайному стечению обстоятельств является значимой цифрой в культуре масонства.

Параллельно зададимся вопросом – каким краем вообще масонство может относится к Вернадскому? Возможно, данная тематика на территории Украины вообще является больше фольклором?

Для этого обратимся к первоисточникам, а именно, среди прочих, работе «Русское Масонство в царствование Екатерины ІІ». В издании 1917 года на 86 странице можно прочитать отрывок, относящийся хронологически к положению дел примерно 1770-1780-х годов.

В том же первоисточнике прямо указано о распространении масонства в Украине вообще и Киеве, Кременчуге, Харькове и других городах в частности. Напомним – речь о 70-80-х года 18 века. Впоследствии само движение было надломлено Екатериной, но достаточно быстро возродилось после ее смерти.

Автором данного очерка совершенно неожиданно является Георгий Владимирович Вернадский, сын Владимира Ивановича Вернадского – титульной персоналии банкноты максимального на 2019 год номинала национальной денежной единицы Украины – гривны. Такой вот исторический нюанс.

Более детально купюру номиналом в 1000 гривен можно будет изучить только «в материале» т.к. качество фотокопии оставляет желать лучшего. В любом случае описанное ставит вопрос о том, что назрела необходимость консолидировать законодательство в сфере физического оборота наличных, сделав его несколько более адекватным современным реалиям. Прозрачным и ориентированным на привлечение общественности к процессам формирования, например, дизайнов обновляемых оборотных банкнот и прочих вопросов нерегуляторного характера ввиду очевидной гражданской значимости.

Считается, что Гойя сопроводил свое творение следующим пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений». Будем надеяться, что будущее дизайна национальной валюты в сочетании фантазии и разума по выдающемуся мастеру гравюры Франсиско Гойе.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)