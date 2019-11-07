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После установки Windows 10 (версия 1903) может возникнуть ошибка

После установки Windows 10 (версия 1903) может возникнуть ошибка

В Windows 10 (версия 1903) обнаружена ошибка, затрагивающая процесс инсталляции операционной системы. Как сообщает Microsoft, после завершения установки или после сброса настроек устройства появляется уведомление об ошибке «Попытайтесь снова».

«После успешного завершения Out-of-box Experience (OOBE) по настройке Windows-устройства или после сброса настроек устройства при открытии рабочего стола может появиться синий экран с черными полосами снизу и сверху и уведомлением об ошибке “Что-то пошло не так, но вы можете попытаться снова. MSA” с помощью кнопки “Попытаться снова“», – сообщает Microsoft.

Проблема затрагивает устройства, впервые подключающиеся к интернету, или устройства, на которых новые установки Windows не были подключены к Сети в процессе OOBE.

OOBE отображает процесс установки Windows и состоит из ряда сменяющих друг друга экранов, которые запрашивают у пользователя лицензионное соглашение ОС, предлагают подключиться к интернету, авторизоваться или зарегистрировать учетную запись Microsoft и т.д.

В процессе OOBE пользователю предлагается подключиться к интернету, но это не является обязательной опцией. Если пользователь изначально отклонил ее, то при попытке подключиться к Сети после установки Windows 10 (версия 1903) может возникнуть вышеупомянутая ошибка.

Исправление для проблемы будет выпущено со следующими обновлениями, а тем временем Microsoft предложила способ обхода ошибки. Пользователи, у которых есть открытая работа, которую они не хотят потерять, должны выполнить следующие шаги:

- Одновременно нажать на клавиатуре Ctrl+Shift+F10;

- Открыть «Диспетчер задач», одновременно нажав на клавиатуре Ctrl+Shift+Esc, а если «Диспетчер задач» не открылся, повторить шаг 1;

- Если таблица «Подробнее» не открылась, нажать на «Подробнее» в нижнем левом углу;

- Выбрать таблицу «Подробнее»;

- Найти процесс wwahost.exe, кликнуть по нему правой кнопкой мыши или с помощью глубокого нажатия открыть меню и выбрать «Завершить задачу».

В остальных случаях достаточно перезапустить Windows-устройство:

- Одновременно нажать на клавиатуре Ctrl+Alt+Delete;

- В нижнем правом углу выбрать кнопку «Питание»;

- Нажать на «Перезапуск».

По материалам internetua.com
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