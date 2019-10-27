В НБУ рассказали, что заставит банки снизить ставки по кредитам

Банки будет побуждать снижать процентные ставки по кредитам ситуация, при которой учетная ставка составит 8%.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба сообщили в пресс-службе регулятора.

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“НБУ четыре раза в 2019 году снижал свою учетную ставку. Однако банки медленно снижают ставки по кредитам, ведь для этого требуется время. В то же время, если учетная ставка будет 8%, они не смогут выдавать кредиты под 18%, ведь конкуренция между банками будет толкать ставки вниз”, – указали в НБУ.

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