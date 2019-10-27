Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт

Согласно отчету Украинского процессингового агентства, за первое полугодие 2019 года общее количество транзакций по платежным картам выросло на 33%. К тому же, 44% всех оплат в POS-терминалах происходят бесконтактно. Статистика говорит о готовности и желании украинцев перейти на “cashless” – упростить работу с личными платежами и отказаться от оборота наличных денег. Ускорить этот переход помогают prepaid-карты – платежные карты, которые можно купить в обычных магазинах, без привязки к банкам и предоставления документов.

Мировой опыт показывает, что люди постепенно теряют доверие к банкам. Они не готовы к длительным процедурам идентификации и подписанию сложных договоров, что предопределило появление более простого инструмента – prepaid-карт. По последним подсчетам Allied Market Research ожидается, что мировой рынок предоплаченных карт к 2022 году достигнет 3,7 трлн долларов – плюс 22,7% с 2016 по 2022 год.

Чем выгодны prepaid-карты и почему они популярны во всем мире:

простота в получении – карту можно заказать на сайте с доставкой на отделение курьерской службы или купить в обычном магазине;

скорость получения – получение карты не требует отдельного визита в банк и предоставления документов;

защита основного счета – рассчитываясь prepaid-картой в интернете, вы не оставляете данные зарплатной карты или карты с основным банковским счетом, чем минимизируете риск стать жертвой фишинговых сайтов;

многофункциональность – предоплаченную карту можно подарить ребенку (в соответствии с действующим законодательством), как альтернативу карманным деньгам, или передать родителям, чтобы помогать даже на расстоянии.

Среди украинских финтех-сервисов рынок припейд карт в нашей стране развивает сервис Uplata. Весной этого года при поддержке международной платежной системы Visa и АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, компания выпустила припейд карту Visa інша. Это единственная в Украине предоплаченная карта в формате “card-2-go” – купил и пользуйся сразу. Карту можно заказать онлайн на сайте компании или купить в обычном магазине. Сегодня Uplata расширяет сеть физических точек продаж карты с доступом к покупке 24/7. Карту можно приобрести по всей Украине в отделениях курьерской службы JustIn, а также в розничной сети Fishki.

Оформление карты Visa інша не требует предоставления документов, что позволяет получить ее моментально и обеспечивает конфиденциальность информации о переводах и платежах. Активация карты происходит путем отправки SMS с номера украинского мобильного оператора (Lifecell, Vodafone, Kyivstar). Обслуживание карты и SMS-информирование бесплатное. Управлять счетом и пополнять Visa інша без комиссии можно через мобильное приложение Uplata для iOS и Android. Также карта оснащена NFC-чипом, что позволяет расплачиваться бесконтактно, а также ее можно подключать к GooglePay. Безопасность данных защищена международным сертификатом безопасности PCI DSS.

Заказать карту можно на сайте компании.

Справка: Uplata — украинский финтех-сервис. С 2015 года предлагает клиентам расплачиваться онлайн за 1500+ услуг и сервисов. Сервис Uplata имеет международный сертификат PCI DSS, что свидетельствует о его безопасности и надежности сохранности клиентских данных. С 2018 года компания присутствует на международной карте финтех-стартапов и показывает непрерывный рост клиентской базы.