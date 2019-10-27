Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт

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Согласно отчету Украинского процессингового агентства, за первое полугодие 2019 года общее количество транзакций по платежным картам выросло на 33%. К тому же, 44% всех оплат в POS-терминалах происходят бесконтактно. Статистика говорит о готовности и желании украинцев перейти на “cashless” – упростить работу с личными платежами и отказаться от оборота наличных денег. Ускорить этот переход помогают prepaid-карты – платежные карты, которые можно купить в обычных магазинах, без привязки к банкам и предоставления документов.
Мировой опыт показывает, что люди постепенно теряют доверие к банкам. Они не готовы к длительным процедурам идентификации и подписанию сложных договоров, что предопределило появление более простого инструмента – prepaid-карт. По последним подсчетам Allied Market Research ожидается, что мировой рынок предоплаченных карт к 2022 году достигнет 3,7 трлн долларов – плюс 22,7% с 2016 по 2022 год.
Чем выгодны prepaid-карты и почему они популярны во всем мире:
Оформление карты Visa інша не требует предоставления документов, что позволяет получить ее моментально и обеспечивает конфиденциальность информации о переводах и платежах. Активация карты происходит путем отправки SMS с номера украинского мобильного оператора (Lifecell, Vodafone, Kyivstar). Обслуживание карты и SMS-информирование бесплатное. Управлять счетом и пополнять Visa інша без комиссии можно через мобильное приложение Uplata для iOS и Android. Также карта оснащена NFC-чипом, что позволяет расплачиваться бесконтактно, а также ее можно подключать к GooglePay. Безопасность данных защищена международным сертификатом безопасности PCI DSS.
Заказать карту можно на сайте компании.
Справка: Uplata — украинский финтех-сервис. С 2015 года предлагает клиентам расплачиваться онлайн за 1500+ услуг и сервисов. Сервис Uplata имеет международный сертификат PCI DSS, что свидетельствует о его безопасности и надежности сохранности клиентских данных. С 2018 года компания присутствует на международной карте финтех-стартапов и показывает непрерывный рост клиентской базы.
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