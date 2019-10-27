Забытую Lamborghini 1969 года продали за $1,6 млн (фото)

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Найденную в старом гараже Lamborghini Miura P400 S продали за 1,6 миллиона долларов.
Об этом сообщает Motor.1.
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Авто было выставлено на аукционе RM Sotheby’s и ушло с молотка за 1,2 миллиона фунтов, что составляет примерно 1,6 млн долларов. При этом за суперкар ожидали выручить около 800 тысяч фунтов.
Lamborghini Miura P400 S была выпущена в 1969 году, а ее пробег составил чуть больше 29 тысяч километров.
У авто было только два владельца, а последние годы она провела в заброшенном гараже в небольшой немецкой деревне горного массива Шварцвальд.
Отмечается, что суперкар находится в идеальном состоянии, никогда не подвергался реставрации, и имеет все заводские детали.
Всего было выпущено 764 Lamborghini Miura с 1966 по 1973 годы.
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