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Забытую Lamborghini 1969 года продали за $1,6 млн (фото)

Забытую Lamborghini 1969 года продали за $1,6 млн (фото)

Найденную в старом гараже Lamborghini Miura P400 S продали за 1,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Motor.1.

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Авто было выставлено на аукционе RM Sotheby’s и ушло с молотка за 1,2 миллиона фунтов, что составляет примерно 1,6 млн долларов. При этом за суперкар ожидали выручить около 800 тысяч фунтов.

Lamborghini Miura P400 S была выпущена в 1969 году, а ее пробег составил чуть больше 29 тысяч километров.

У авто было только два владельца, а последние годы она провела в заброшенном гараже в небольшой немецкой деревне горного массива Шварцвальд.

Отмечается, что суперкар находится в идеальном состоянии, никогда не подвергался реставрации, и имеет все заводские детали.

Всего было выпущено 764 Lamborghini Miura с 1966 по 1973 годы.

По материалам Корреспондент.net
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