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"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза

"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза

“Слуга народа” предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, увеличив ставки экологического налога в четыре раза.

Соответствующий законопроект №2367 зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает увеличение в 4 раза ставки налога за:

  • выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения;
  • сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
  • размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах;
  • образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные);
  • временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензии срока.

Что это даст:

  • позволит увеличить поступления от уплаты экологического налога в общий фонд госбюджета до 14 млрд грн;
  • изменит ситуацию негативного влияния промышленного комплекса страны на окружающую среду;

Как взять теплый кредит

  • создаст стимул для снижения уровня выбросов, как на государственном уровне, так и на уровне региональных систем управления, а также увеличит удельный вес экологически ориентированных инвестиций;
  • обеспечит полноценное финансирование мероприятий, способствующих укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан Украины.
По материалам Finance.UA
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