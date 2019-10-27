"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза

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“Слуга народа” предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, увеличив ставки экологического налога в четыре раза.
Соответствующий законопроект №2367 зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроект предусматривает увеличение в 4 раза ставки налога за:
Что это даст:
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