НАБУ открыло производство против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщили hromadske в пресс-службе НАБУ.

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Бюро внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований после соответствующего решения Антикоррупционного суда от 18 октября.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездеятельности относительно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (Хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

Истец заявлял о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

В то же время в НАБУ не подтвердили и не опровергли информацию, что производство открыли именно по этим статьям. В Бюро подчеркнули, что решения по квалификации дела принимают следователи, а не определяются судом, и эта информация не подлежит разглашению.