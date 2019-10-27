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Кличко открыл третью очередь парка «Наталка» на Оболони (фото)

Кличко открыл третью очередь парка «Наталка» на Оболони (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко открыл третью очередь парка «Наталка» в Оболонском районе столицы.

«Когда-то мы вместе с общественностью защитили парк «Наталка» от застройки. В 2017 году масштабно обновили первую очередь парка, в прошлом году – вторую. А теперь представляем третью очередь – почти 9 гектаров обустроенной комфортной территории, – отметил Виталий Кличко.

Капремонт территории провели от центрального входа в парк до гольф-клуба. В обновленной части парка обустроили вход, пешеходные дорожки с ФЭМ, лестницы и пандусы, установили современные скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, навигационные таблички, установили современное освещение, систему полива. Высадили газоны и цветники.

Также здесь есть свое футбольное поле, универсальное поле для баскетбола, волейбола, тенниса и других игр, площадка для занятий воркаутом. И еще одна спортивная площадка с инклюзивными элементами – где смогут заниматься и люди с инвалидностью. Есть беговая дорожка, интерактивная детская площадка – едва ли не крупнейшая детская площадка в столице, площадью 2 тыс. кв. м.

По материалам Finance.UA
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