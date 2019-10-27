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Правительство планирует в 2020 собрать более 10 млрд грн дополнительных налогов

Правительство планирует в 2020 собрать более 10 млрд грн дополнительных налогов

В проекте государственного бюджета на 2020 год доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную Раду ко второму чтению.

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Согласно документу, налог и сбор на доходы физических лиц увеличен на 4,7 млрд грн (в проекте к первому чтению планировалось собрать 124,7 млрд грн).

Кроме того, налог на прибыль предприятий увеличен на 4,3 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) увеличен на 3,3 млрд грн.

В то же время рентная плата за пользование недрами уменьшена на 3,3 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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