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Услуги посредников при оценке квартир планируют отменить - законопроект

Услуги посредников при оценке квартир планируют отменить - законопроект

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект 2047-д, который позволяет избавиться от площадок-посредников при оценке имущества.

Об этом говорится в проекте Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества”.

Как предлагают сделать. В случае принятия законопроекта продавцы жилья получат доступ к модулю Фонда госимущества. Они смогут самостоятельно указывать в нем все данные о квартире или доме. Сколько это будет стоить – 51 гривну. В случае неудовлетворения продавца квартиры он сможет привлечь оценщика и обжаловать выводы системы.

Как это работает сейчас. На данный момент перед заключением договора купли-продажи жилья необходимо уплатить 1% от цены квартиры в Пенсионный фонд и 1% госпошлины.

Если собственник владеет квартирой менее 3 лет, то дополнительно платится пошлина в размере 5% и 1,5% – военный сбор.

Перед тем как продать квартиру, необходимо загрузить результаты оценки в базу площадок. Для заключения сделки рассчитанная площадками стоимость должна совпадать с результатами оценки.

Услуги по оценке недвижимости сегодня предоставляют только такие площадки: Оценка. Оnline, Профессиональная оценка (О закупках), Экспресс Оценка (Акцепт онлайн) и Реестр оценка (АСБОУ).

Стоимость таких услуг – около 1,8 тысячи гривен за одну операцию.

Мои Fiнансы:

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре 2019 года составила 27 021 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость уменьшилась на 0,2%, при показателе погрешности ±1,7%.

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По материалам Finance.UA
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