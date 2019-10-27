"Арену-Сити" в центре Киева разрешили продать

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Антимонопольный комитет предоставил бизнесмену Сергею Тигипко разрешение на приобретение свыше 50% в уставных капиталах компаний “Арена-Сити” и “КАН”, которые являются соответственно владельцем и арендодателем киевского торгово-офисного центра “Арена-Сити”.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
“Участники концентраций документально подтвердили, что продавцом долей в уставных капиталах “Арена-Сити” и “КАН” является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Дмитрия Фирташа”, – заявили в АМКУ.
Ведомство отметило, что проверило информацию в СМИ о якобы покупке Тигипко в апреле 2019 года “Арены-Сити” у компании Group DF Фирташа, однако информация не подтвердилась.
Компания “Арена-Сити” создана в 2005 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками общества является “Эл Ай Инвестментс” (100%).
Компания “КАН” создана в 2004 году. Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц-предпринимателей, владельцами являются “Эл Ай Инвестментс” (99%) и “Арена-сити” (1%).
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