Предприятия тепло- и водоснабжения накопили 5,9 млрд грн убытков

В настоящее время у предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения накоплено 5,9 млрд грн убытков, 35,8 млрд грн долгов за потребленный газ и 5,7 млрд грн долгов за электроэнергию.

Об этом сообщает пресс служба Минрегиона.

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«Эта статистика говорит о том, что в Украине до сих пор никто системно не подходил к решению этой ситуации», – отметил первый заместитель министра Дмитрий Живицкий.

По его словам, органам местного самоуправления, власти, бизнесу и предприятиям, которые работают в отраслях ЖКХ, нужно объединить усилия и совместно решить вопрос задолженностей, которые не позволяют предприятиям реформироваться и внедрять современные технологии.