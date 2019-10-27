BMW представила экстремальное спортивное купе (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания BMW представила самую экстремальную версию «заряженного» купе M2, которой разрешена езда по общественным дорогам.
Читайте также: BMW снизит цены на электрический вариант легендарной малолитражки Mini Cooper
BMW M2 CS укомплектовали модернизированным трехлитровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем, развивающим 450 л. с., что на 40 сил мощнее двигателя варианта M2 Competition. Крутящий момент остался на прежнем уровне — 550 ньютон-метров. Агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.
С роботизированной трансмиссией купе способно набирать первую «сотню» за 4,0 с, а с «механикой» — на 0,2 с медленнее. Для сравнения: M2 Competition ускоряется с места до 100 км/ч за 4,2 и 4,4 с соответственно.
Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 280 км в час. Ряд элементов кузова автомобиля выполнили из углепластика. В частности, из композитных материалов сделали крышу, капот, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер.
В стандартное оснащение новинки вошел активный M-дифференциал и адаптивная M-подвеска, которая прежде не была доступна для линейки M2. В качестве опции предлагаются карбон-керамические тормозные механизмы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится Фонд национального богатстваВчера, 14:00 - 1230 10
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 1800 6
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 годуВчера, 09:01 - 16904 6
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 1361 5
Зарплатные долги на предприятиях Укроборонпрома достигли 445 миллионовПозавчера, 16:51 - 362 4
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 годуВчера, 09:01 - 16904 6
Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)Вчера, 11:01 - 2753
Mercedes отзывает свой новый электромобильВчера, 00:14 - 2172
Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаровВчера, 12:45 - 1883
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 1800 6
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2072
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3082
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1916
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2846 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3309