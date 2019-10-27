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BMW представила экстремальное спортивное купе (фото)

BMW представила экстремальное спортивное купе (фото)

Компания BMW представила самую экстремальную версию «заряженного» купе M2, которой разрешена езда по общественным дорогам.

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BMW M2 CS укомплектовали модернизированным трехлитровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем, развивающим 450 л. с., что на 40 сил мощнее двигателя варианта M2 Competition. Крутящий момент остался на прежнем уровне — 550 ньютон-метров. Агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

С роботизированной трансмиссией купе способно набирать первую «сотню» за 4,0 с, а с «механикой» — на 0,2 с медленнее. Для сравнения: M2 Competition ускоряется с места до 100 км/ч за 4,2 и 4,4 с соответственно.

Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 280 км в час. Ряд элементов кузова автомобиля выполнили из углепластика. В частности, из композитных материалов сделали крышу, капот, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер.

В стандартное оснащение новинки вошел активный M-дифференциал и адаптивная M-подвеска, которая прежде не была доступна для линейки M2. В качестве опции предлагаются карбон-керамические тормозные механизмы.

По материалам autonews.ru
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