Программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года при одном условии - министр

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Государственную программу “Теплые кредиты” могут продолжить после 2020 года в случае, если законодательно не будет расширен круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.
Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.
“Если мы не успеем внести изменения в закон о Фонде энергоэффективности, то нам просто придется оставить программу “Теплые кредиты”, но не для ОСМД, а исключительно для тех, кто не охвачен программой Фонда”, – говорит Бабак.
Министр считает, что нужно искать возможности для расширения спектра целевых групп Фонда энергоэффективности на владельцев частных домов.
“Я думаю, это ключевая вещь, которую мы должны дополнить в программе Фонда, так как практически половина населения Украины проживает в частной застройке”, – утверждает Бабак.
ОСМД же, по ее мнению, должны иметь только один инструмент государственной поддержки энергоэффективности. И таким должен быть программа Фонда “Энергодом”, а не “Теплые кредиты”.
“Держать две государственные программы с аналогичным фокусом не является целесообразным. Происходит так называемый “каннибализм” одной государственной программы другой”, – отмечает министр.
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