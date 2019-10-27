0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Обзоры рынка
- 6 0

Программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года при одном условии - министр

Программу "Теплые кредиты" могут продолжить после 2020 года при одном условии - министр

Государственную программу “Теплые кредиты” могут продолжить после 2020 года в случае, если законодательно не будет расширен круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

“Если мы не успеем внести изменения в закон о Фонде энергоэффективности, то нам просто придется оставить программу “Теплые кредиты”, но не для ОСМД, а исключительно для тех, кто не охвачен программой Фонда”, – говорит Бабак.

Министр считает, что нужно искать возможности для расширения спектра целевых групп Фонда энергоэффективности на владельцев частных домов.

“Я думаю, это ключевая вещь, которую мы должны дополнить в программе Фонда, так как практически половина населения Украины проживает в частной застройке”, – утверждает Бабак.

ОСМД же, по ее мнению, должны иметь только один инструмент государственной поддержки энергоэффективности. И таким должен быть программа Фонда “Энергодом”, а не “Теплые кредиты”.

“Держать две государственные программы с аналогичным фокусом не является целесообразным. Происходит так называемый “каннибализм” одной государственной программы другой”, – отмечает министр.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.