Эксперт объяснил, на какое повышение пенсий рассчитывать украинцам в 2020 г

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Представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине “вырастут, но вырастут не сильно”.
Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников.
“Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан”, – рассказал Плотников в комментарии сайту “Сегодня”.
На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.
“Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции”, – отметил Плотников.
По его мнению, проект госбюджета на 2020 год и в целом нельзя назвать “социальным”.
“Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров… Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие”, – резюмировал экономист.
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