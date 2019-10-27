Forbes сообщил, кто обошел Билла Гейтса в списке богатейших людей мира

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на второе место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Сообщение об этом размещено в на сайте издания.
Читайте также: Credit Suisse назвал страны с самым богатым населением
По данным журнала, состояние 70-летнего Арно и его семейства составило, согласно информации от 5 ноября, 107 млрд долларов. Таким образом, главе LVMH удалось обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 106,8 млрд долларов. Первое место по-прежнему удерживает глава крупнейшего онлайн-магазина Amazon Джефф Безос (112,4 млрд долларов).
В июле Арно уже удавалось обогнать Гейтса в списке самых богатых людей планеты, однако позже он снова спустился на вторую строчку рейтинга. Глава LVMH ранее стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило 100 млрд долларов. Арно считается самым богатым человеком в Европе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУВчера, 12:49 - 1521 39
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street JournalВчера, 11:48 - 3120 12
Украина впервые в истории ограничила генерацию "зеленых" производителейВчера, 19:21 - 1401 5
Зарплатные долги на предприятиях Укроборонпрома достигли 445 миллионовВчера, 16:51 - 158 3
Выплаты на детей в следующем году возрастутВчера, 15:01 - 1929 3
Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году3 ч. назад - 5063 2
Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евроВчера, 12:11 - 4546
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street JournalВчера, 11:48 - 3120 12
Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеровВчера, 15:39 - 2888
Выплаты на детей в следующем году возрастутВчера, 15:01 - 1929 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2025
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3010
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1883
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2813 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3258