Forbes сообщил, кто обошел Билла Гейтса в списке богатейших людей мира

Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на второе место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Сообщение об этом размещено в на сайте издания.

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По данным журнала, состояние 70-летнего Арно и его семейства составило, согласно информации от 5 ноября, 107 млрд долларов. Таким образом, главе LVMH удалось обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 106,8 млрд долларов. Первое место по-прежнему удерживает глава крупнейшего онлайн-магазина Amazon Джефф Безос (112,4 млрд долларов).

В июле Арно уже удавалось обогнать Гейтса в списке самых богатых людей планеты, однако позже он снова спустился на вторую строчку рейтинга. Глава LVMH ранее стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило 100 млрд долларов. Арно считается самым богатым человеком в Европе.