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На бирже ПФТС за месяц продали акций почти на 11 млрд грн

На бирже ПФТС за месяц продали акций почти на 11 млрд грн

В октябре на АО “Фондовая биржа ПФТС” было заключено 728 биржевых контрактов на общую сумму 10 млрд 914 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 12 тысяч 696 биржевых контрактов на общую сумму 99 млрд 657 млн грн, что составляет 108,1% от уровня аналогичного периода 2018 года.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по количеству заключенных контрактов в октябре составила 47% (государственные облигации — 47%, корпоративные облигации — 81%, акции — 38%). С января по октябрь включительно эта доля составила 61%, из которых государственные облигации — 55%, корпоративные облигации — 81%, акции — 83%, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) — 97%, муниципальные облигации — 100%.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов в октябре составила 47% (государственные облигации — 46%, корпоративные облигации — 100%, акции — 51%), в январе — октябре — 39% (государственные облигации — 38%, корпоративные облигации — 60%, акции — 77%, ценные бумаги ИСИ — 99%, муниципальные облигации — 100%).

По материалам Дело
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