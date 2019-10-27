Налоговая милиция ликвидировала схему незаконного импорта гаджетов на 50 млн грн

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Сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали схему незаконного импорта в Украину мобильных телефонов и оргтехники на сумму более 50 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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«В рамках проведения операции была установлена группа должностных лиц местных компаний, которые ввозили в Украину в обход таможенного контроля мобильные телефоны и оргтехнику китайского производства. Сертификацию указанной продукции на территории Украины проводили на основании поддельных документов или вовсе не проводили», – говорится в сообщении.
Незаконно импортируемые товары реализовывали конечным потребителям на территории Украины через сеть Интернет, в том числе через специализированный Интернет-магазин, пользуясь для доставки товара услугами одной из логистических компаний.
Конечные потребители оплачивали полученные товары через сервис финансовой компании в адрес подконтрольных фигурантам ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Такие действия позволяли злоумышленникам скрывать реальные объемы доходов и уклоняться от уплаты налогов.
Из незаконного оборота изъято 254 смартфона и 1016 гаджетов известных торговых марок, общей ориентировочной стоимостью около 2,7 млн грн, а также штампы подконтрольных СПД, черновые записи, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество и документы.
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