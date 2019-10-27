За 9 месяцев 2019 года в пределах Украины переведено почти 140 млрд грн (инфографика)

За девять месяцев 2019 года в пределах Украины переведено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд долл. США в эквиваленте.

Это на треть (более 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом говорится на странице НБУ в Фейсбуке.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями.

Самый большой объем переводов в пределах Украины (более 67%) провели две системы перевода средств – FORPOST (ООО “ПОСТ ФИНАНС”) и Почтовый перевод (АО “Укрпочта”).

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 млрд долл. США в эквиваленте, что на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

В целом, в течение 9 месяцев 2019 года в Украине трансграничные переводы фактически проводили 9 систем перевода средств, из них 2 – созданы резидентами и 7 – созданы нерезидентами (4 системы с США, по 1 системе – из Грузии, Канады, Азербайджана).

Больше всего средств переведено из США и Израиля.

Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

ТОП-3 стран по объемам переводов из Украины:

Россия – 31%;

Грузия – 11%;