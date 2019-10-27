Межбанк: аукцион поддержал гривну

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Как и мы прогнозировали в своем утреннем обзоре — сегодня поведение участников торгов в основном диктовалось событиями на аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцы с продажами валюты были замечены на межбанке с самого утра, что и предопределило превышение предложения над спросом на торгах практически всю сессию.
Результаты аукциона можно смело назвать очень удачными для чиновников. Продано облигаций на сумму 3,14 млрд гривен и ожидаемо – наибольшей популярностью пользовались долгоиграющие облигации на 1386 дней. Их продали на 2,3 млрд гривен, на втором месте бумаги на 329 дней – их продали на 521,4 млн гривен и на третьем – на 105 дней. Их реализовано на 311 млн гривен. При этом – снижена средневзвешенная доходность по ним – по самым длинным – до 13,30% годовых, по вторым -до 14% годовых и по самым коротким – до 14,35%. Это говорит о том, что Минфин добился своего и смог частично снизить аппетиты инвесторов в части стоимости обслуживания этих бумаг для государства.
Именно фактор удачного проведения аукциона смог сегодня поддержать гривну на межбанке и позволил НБУ пополнить свои резервы за счет выкупа излишка предложения доллара на межбанке.
Все остальные мотиваторы – покупки “дочками” иностранцев валюты под репатриацию дивидендов, хозоперации клиентов и рост на утро ликвидности в банковской системе – оказывали второстепенное влияние на рынок.
Психологически и финансово это поддержит нацвалюту на торгах и завтра, когда покупателям ОВГЗ надо будет рассчитываться за облигации в гривне и они продолжат распродавать валюту на межбанке для финансирования этих операций.
Ход торгов:
С самого утра немногочисленные покупатели из “дочек” иностранных компаний быстро закрыли свои сделки, что практически не дало шансов спекулянтам раскачать рынок на их покупках.
На фоне постепенного роста предложения – спрос со стороны импортеров был невелик. Поэтому стартовал межбанк котировками 24,71/24,75 гривен за доллар (что было фактически сразу ниже вчерашнего закрытия 24,78/24,81) и к 11:00 курс остановился на отметке 24,71/24,74. Ниже котировки практически не пошли, так как Нацбанк активно выкупал излишек доллара через Matching.
Причем в этот раз провел это без особых перекосов в части скупки валюты и сберег равновесие спроса и предложения на торгах.
В 12:00 доллар остановился на отметке 24,70/24,74 гривен, а на обед дилеры уже ушли при ценниках американской валюты 24,69/24,72.
По разным подсчетам Нацбанк выкупил от $40 млн до $85 млн, что не привело к перекосам на торгах благодаря постепенному росту предложения валюты со стороны нерезидентов по мере проведения аукциона и получения его участниками результатов.
К 15:00 курс остановился на отметке 24,69/24,72 гривны за доллар, а завершилась сессия уровнем 24,70/24,73.
Главные события 5 ноября на межбанке:
1) Небольшое укрепление гривны относительно доллара с 24,71/24,75 гривен до 24,70/24,73. Доллар просел бы значительно ниже (по нашим оценкам – до 24,60-24,65 гривен как минимум) за счет роста предложения валюты от нерезидентов под проводимый аукцион по ОВГЗ, но весь излишек был выкуплен НБУ. Это и поддержало его курс на межбанке;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был замечен с активным выкупом доллара через Matching. По разным подсчетам купил от $ 40 млн до $ 85 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,7192 гривны за доллар, а официальный курс доллара на 6 ноября составил 24,719467.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,69 / 24,72
евро – 27,43 / 27,46
российский рубль – 0,3993 / 0,3899
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1073 / 1,1075
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