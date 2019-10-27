АРМА сообщил, когда запустит реестр арестованного имущества

1 ноября завершился первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, который будет запущен в опытную эксплуатацию к концу года.

Об этом заявил председатель Нацагентства по розыску и менеджменту активов Антон Янчук.

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По данным ведомства, в управлении АРМА находятся около 1,5 тыс активов, среди которых – транспортные средства, недвижимость, целостные имущественные комплексы.

Отмечается, что реестр позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом.

Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должно стать более открытым и прозрачным.

“Конкурсный отбор на должность руководителей будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже или передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах”, – сказал он.