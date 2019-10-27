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Сколько крупный бизнес уплатил в бюджет с начала года

Сколько крупный бизнес уплатил в бюджет с начала года

Плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы за 10 месяцев обеспечен сбор платежей в госбюджет в размере 278,7 млрд грн, что на 28,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

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Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, по результатам 10 месяцев составила 56% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 73,8%, налог на добавленную стоимость – 56,1%, акцизный налог – 94,3%.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило:

  • налога на прибыль – 57,6 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость – 111,3 млрд грн;
  • акцизного налога с произведенных товаров – 53,5 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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