В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%

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Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат выплату в почти 21 тыс. грн.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
В целом предполагается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тысячи педагогов.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции впервые учтен актуальный, а не прошлогодний контингент детей.
«Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше стариков, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, что учить банально некого», — отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
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