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В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%

В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%

Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат выплату в почти 21 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В целом предполагается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тысячи педагогов.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году также в образовательной субвенции впервые учтен актуальный, а не прошлогодний контингент детей.

«Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше стариков, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, что учить банально некого», — отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас молодой учитель зарабатывает примерно 5 тыс 410 грн.
  • Опытный учитель со стажем 30 лет — 8 тыс. 182 грн.

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По материалам Finance.UA
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