Гончарук пообещал увеличение пенсий в следующем году

Кабинет министров Украины 5 ноября представил доработанный ко второму чтению проект Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. Согласно ему в следующем году пенсии в Украине вырастут, но незначительно.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020.

“Пенсии будут индексированы. Они вырастут не намного, так как для этого нужен ресурс. Для обеспечения большего роста пенсий необходимо, чтобы экономика росла значительно быстрее, чем это прогнозируется, – сообщил он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре. В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.

Справка Finance.ua:

По утверждению экспертов Национального совета экономического развития, на начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.