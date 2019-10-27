Гончарук пообещал увеличение пенсий в следующем году

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Кабинет министров Украины 5 ноября представил доработанный ко второму чтению проект Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. Согласно ему в следующем году пенсии в Украине вырастут, но незначительно.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020.
“Пенсии будут индексированы. Они вырастут не намного, так как для этого нужен ресурс. Для обеспечения большего роста пенсий необходимо, чтобы экономика росла значительно быстрее, чем это прогнозируется, – сообщил он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре. В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.
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