0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Правительство хочет обеспечить кредиты бизнесу под 10-12% в 2020 году

Правительство хочет обеспечить кредиты бизнесу под 10-12% в 2020 году

Правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020.

Читайте также: Какой прогноз курса доллара заложен в бюджете – 2020

“В следующем году украинец – предприниматель будет реально иметь доступ к кредитным ресурсам в 10-12% в гривне, и это будет очень серьезным стимулом для экономического роста”, – отметил Гончарук, добавив, что для этого правительству нужно выполнить несколько задач.

Так, по его словам, государство будет работать над тем, чтобы снизить давление контролирующих и силовых органов на бизнес, а также уничтожить рейдерство – в частности, из-за деятельности нечестных регистраторов. Также Премьер отметил необходимость снижения коррупции.

При этом он добавил, что “кредит под адекватный процент” для предпринимателей станет драйвером экономического роста в стране в следующем году.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать для себя кредит

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.