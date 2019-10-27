Правительство хочет обеспечить кредиты бизнесу под 10-12% в 2020 году

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Правительство будет работать над тем, чтобы в следующем году обеспечить предпринимателям кредиты под 10-12% годовых в гривне.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Госбюджета-2020.
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“В следующем году украинец – предприниматель будет реально иметь доступ к кредитным ресурсам в 10-12% в гривне, и это будет очень серьезным стимулом для экономического роста”, – отметил Гончарук, добавив, что для этого правительству нужно выполнить несколько задач.
Так, по его словам, государство будет работать над тем, чтобы снизить давление контролирующих и силовых органов на бизнес, а также уничтожить рейдерство – в частности, из-за деятельности нечестных регистраторов. Также Премьер отметил необходимость снижения коррупции.
При этом он добавил, что “кредит под адекватный процент” для предпринимателей станет драйвером экономического роста в стране в следующем году.
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