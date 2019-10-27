Генпрокуратура уличила бывших топ-менеджеров "Вектор банка" в махинациях на 28 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предоставил документы и информацию Генеральной прокуратуре и Государственному бюро расследований (ГБР) по незаконной финансовой операции должностных лиц ПАО «Вектор банк», которые незаконно вывели активы банка на сумму свыше 28 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Читайте также: ФГВФЛ с начала года предоставил неплатежеспособным банкам 6,6 миллиарда
В ходе досудебного следствия установлено, что экс-председатель правления «Вектор банка» и бывшие руководители структурных подразделений финучреждения заключили убыточный для банка кредитный договор и перевели на счета украинской компании денежные средства на сумму 28 млн грн. В дальнейшем полученные деньги были переведены на счета связанных с банком фирм и распределены между участниками преступной схемы.
По результатам предварительного расследования должностным лицам ОАО «Вектор банк» объявлено о подозрении в совершении преступления.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и розыскные действия с целью установления всех обстоятельств содеянного, привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения ущерба.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУ3 ч. назад - 566 8
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street Journal4 ч. назад - 1511 7
Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек6 ч. назад - 728 5
"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании автоВчера, 17:00 - 3062 4
Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домовВчера, 21:01 - 2791 3
В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрьВчера, 15:45 - 3764
Apple предупреждает об отключении интернета в старых iPhone и iPadВчера, 16:15 - 3671
Что будет с ценами на автогаз, бензин и дизель в ноябреВчера, 21:30 - 3074
"Государство_в_смартфоне": в Украине запустили онлайн-калькулятор при растаможивании автоВчера, 17:00 - 3062 4
Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домовВчера, 21:01 - 2791 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1992
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2946
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1840
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2777 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3183