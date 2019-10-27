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Генпрокуратура уличила бывших топ-менеджеров "Вектор банка" в махинациях на 28 млн грн

Генпрокуратура уличила бывших топ-менеджеров "Вектор банка" в махинациях на 28 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предоставил документы и информацию Генеральной прокуратуре и Государственному бюро расследований (ГБР) по незаконной финансовой операции должностных лиц ПАО «Вектор банк», которые незаконно вывели активы банка на сумму свыше 28 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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В ходе досудебного следствия установлено, что экс-председатель правления «Вектор банка» и бывшие руководители структурных подразделений финучреждения заключили убыточный для банка кредитный договор и перевели на счета украинской компании денежные средства на сумму 28 млн грн. В дальнейшем полученные деньги были переведены на счета связанных с банком фирм и распределены между участниками преступной схемы.

По результатам предварительного расследования должностным лицам ОАО «Вектор банк» объявлено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и розыскные действия с целью установления всех обстоятельств содеянного, привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения ущерба.

По материалам Finance.UA
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