Альфа-Банк Украина дарит 3000 "золота" игрокам Wargaming

Стартует акция от Альфа-Банка Украина для всех любителей игр Wargaming. Новые владельцы одной из кобрендовых карт World of Tanks, World of Tanks Blitz или World of Warships гарантированно получают 3000 «золота» или дублонов на свой игровой счет.

Чтобы получить «золото» достаточно сделать два простых шага:

1. Заказать свою первую кобрендовых карту от Альфа-Банка и компании Wargaming (World of Tanks, World of Tanks Blitz или World of Warships) в период с 5 по 17 ноября 2019 (включительно). Это можно сделать на сайте банка или сайте Wargaming. Карта будет бесплатно доставлена сотрудником Альфа-Банка.

2. Воспользоваться картой для расчета в торговой сети на любую сумму до 30 ноября 2019 (включительно).

Зачисление подарочных 3000 «золота»/дублонов на ваш аккаунт в игре произойдет автоматически до 18 декабря 2019 года.

Подробные условия акции доступны по ссылке.