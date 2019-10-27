Перепись населения в Украине хотят провести с онлайн-инструментами

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Правительство ищет возможность провести запланированную на 2020 год перепись населения с использованием онлайн-инструментов.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова».
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«Мы посмотрели на разную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе», — отметил Гончрук.
Ранее Finance.ua сообщал, что в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 3,43 млрд грн на перепись населения, из них 1,32 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.
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