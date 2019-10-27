"Нафтогаз" разместил еврооблигации на 500 млн долларов

НАК «Нафтогаз Украины» определил цену 7-летних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 500 млн долл. США на уровне 7,625% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году», – отмечают в сообщении.

Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил Нафтогазу долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единственной целью предоставления займа для Нафтогаза на 500 млн долл. США.

Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.