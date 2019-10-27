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Швейцарский банк прогнозирует рост в Украине количества миллионеров - Данилишин

Швейцарский банк прогнозирует рост в Украине количества миллионеров - Данилишин

Научно-исследовательский институт швейцарской финансовой группы Credit Suisse издал “отчет о глобальном богатстве”. Согласно этому отчету, по совокупному богатству Украина занимает 58-е место среди 138 стран мира (между Аргентиной и Марокко).

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В Украине, согласно отчету, 21 306 миллионеров. Мы занимаем 56-е место в рейтинге, между Казахстаном и Венгрией (правда, согласно данным украинской статистики, миллионеров у нас гораздо меньше – 4 817).

Карты для хранения денег

“Швейцарский банк прогнозирует за следующие 5 лет рост в Украине числа миллионеров до 31 тысячи. Если этот рост будет вызван производственным накоплением, а не коррупцией или перераспределением ренты, то для рыночной экономики в Украине это хорошо!” – пишет Данилишин.

Согласно этому рейтингу, совокупное благосостояние населения земли за год, с июля 2018 по июль 2019 года, выросло на 2,6% и достигло 360,6 трлн. дол. 10% населения планеты владеют 82% мирового богатства.

Справка Finance.ua:

Инвесткомпания Dragon Capital представила ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Суммарный вес Золотой сотни Украины – $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строк.

Первая десятка рейтинга:

  • Ринат Ахметов – $9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);
  • Виктор Пинчук – $2,310 млрд (-14%);
  • Вадим Новинский – $1,767 млрд (-22%);
  • Игорь Коломойский – $1,480 (-8%);
  • Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд (-16%);
  • Петр Порошенко – $1,253 (+12%);
  • Александр и Галина Гереги – $930 млн (+10%);
  • Дмитрий Фирташ – $792 млн (+62%);
  • Константин Жеваго – $744 млн (+30%);
  • Николай Злочевский – $686 млн (+8%).
По материалам Finance.UA
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