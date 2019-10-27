Швейцарский банк прогнозирует рост в Украине количества миллионеров - Данилишин

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Научно-исследовательский институт швейцарской финансовой группы Credit Suisse издал “отчет о глобальном богатстве”. Согласно этому отчету, по совокупному богатству Украина занимает 58-е место среди 138 стран мира (между Аргентиной и Марокко).
Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
В Украине, согласно отчету, 21 306 миллионеров. Мы занимаем 56-е место в рейтинге, между Казахстаном и Венгрией (правда, согласно данным украинской статистики, миллионеров у нас гораздо меньше – 4 817).
“Швейцарский банк прогнозирует за следующие 5 лет рост в Украине числа миллионеров до 31 тысячи. Если этот рост будет вызван производственным накоплением, а не коррупцией или перераспределением ренты, то для рыночной экономики в Украине это хорошо!” – пишет Данилишин.
Согласно этому рейтингу, совокупное благосостояние населения земли за год, с июля 2018 по июль 2019 года, выросло на 2,6% и достигло 360,6 трлн. дол. 10% населения планеты владеют 82% мирового богатства.
Инвесткомпания Dragon Capital представила ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Суммарный вес Золотой сотни Украины – $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строк.
Первая десятка рейтинга:
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