В Украине насчитали 150 жилых долгостроев

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По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине проблемными считаются 150 объектов жилищного строительства, всего таких объектов в Киеве – 51.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
В частности, в Киевской области жилых долгостроев – 23, в Одесской – 14.
“Почему мы не можем передать 150 объектов на достройку? Что блокирует системное решение этой проблемы? Мы видим, что есть определенные законодательные ограничения, барьеры, которые не позволяют системно подойти к урегулированию этого вопроса”, – заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.
По ее словам, в настоящее время на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое “долгострой”, нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другому.
“Мы понимаем, что сегодня должны разработать проект закона, который должен комплексно урегулировать проблемные вопросы.
Поэтому, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет его на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства”, – добавила министр.
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