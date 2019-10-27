В Boston Dynamics готовят необычных "роботов-помощников" (видео)

Американская компания Boston Dynamics выпускает сложные роботизированные механизмы: некоторые из них умеют прыгать и даже переворачиваться. Новые роботы смогут спасать жизни благодаря необычной конструкции.

Об этом сообщает Engadget.

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Особенности разработки. M-Block похож на обычный кубик, а внутри него разместили двигатель, вращающийся со скоростью 20 000 оборотов в минуту. Края M-Block покрыты магнитами, что позволяет роботу вращаться вокруг других таких же “собратьев”.

Как объясняет ведущий разработчик Джон Романишин, ключевая особенность M-Block заключается во взаимодействии между сотнями и даже тысячами роботов. Благодаря этому можно достичь невероятной масштабируемости. Это позволяет быстро строить подвижные конструкции, обеспечив экономию ресурсов.

На данный момент 16 блоков могут выполнять только простые действия, например, следовать за огнями, формировать линию или двигаться по стрелкам. Следующим шагом будет увеличение количества блоков, что позволит научить роботов объединяться в большие скопления, которые могут создавать более сложные структуры. Например, собираться в лестницу для спасения людей из горящего здания.