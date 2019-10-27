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Новейшую Tesla превратят в самое популярное такси

Новейшую Tesla превратят в самое популярное такси

Люксовый электрический седан Tesla Model 3 получил разрешение на работу в службах такси Нью-Йорка, сообщает Carscoops. До сих пор в этом городе электромобили ещё не использовались в качестве такси.

«Tesla Model 3 действительно одобрена для использования в качестве такси в Нью-Йорке», — сказал Алан Фромберг из комиссии Taxi & Limousine Commission.

По нью-йоркским улицам уже ездят много «зеленых» автомобилей, но пока ни одного электрокара. Это гибриды Chevrolet Malibu, Chrysler Pacifica, Ford Fusion, Hyundai Sonata, а также гибридные модели компаний Lincoln, Lexus.

По материалам autonews.ua
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