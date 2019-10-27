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АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры из-за аэропорта «Борисполь»

АМКУ открыл дело против Мининфраструктуры из-за аэропорта «Борисполь»

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела в отношении антиконкурентных действий Мининфраструктуры путем установления в аэропорту “Борисполь” вдвое ниже платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов самолетов, чем в других аэропортах.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Размеры за обслуживание воздушного судна устанавливает и утверждает Министерство инфраструктуры своим приказом. Сборы были одинаковы для всех авиакомпаний независимо от того, где находится аэропорт.

“Но Министерство решило внести изменения в свой приказ, установив, в частности, единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта “Борисполь” и 411 евро для всех остальных аэропортов страны”, – подчеркнули в АМКУ.

Там отмечают, что неоднократно предостерегали Мининфраструктуры о том, что установление таких ставок имеет признаки предоставления одному аэропорту льгот или преимуществ, которые ставят его в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.

Кроме того, ассоциация Аэропорты Украины, участниками которой являются 20 аэропортов, обратилась в АМКУ с соответствующей жалобой.

По материалам Економічна Правда
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