Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре (инфографика)

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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре 2019 года составила 27 021 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость уменьшилась на 0,2%, при показателе погрешности ±1,7%.
Об этом пишет Столичная недвижимость.
Цены на квартиры в новостройках Киева, октябрь 2018-2019
За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 8,1%. С января 2019 года – на 9,9%.
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 0,4% и составила 23 900 грн., относительно октября 2018 года – на 7,7%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 0,1%), Голосеевском (на 1,4%) и Дарницком (на 1,9%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Шевченковском, до 1,6% в Соломенском.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2019 г.
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 44 506 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 769 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,5.
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