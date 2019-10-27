Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре (инфографика)

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре 2019 года составила 27 021 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость уменьшилась на 0,2%, при показателе погрешности ±1,7%.

Об этом пишет Столичная недвижимость.

Цены на квартиры в новостройках Киева, октябрь 2018-2019

За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 8,1%. С января 2019 года – на 9,9%.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 0,4% и составила 23 900 грн., относительно октября 2018 года – на 7,7%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Святошинском (на 0,1%), Голосеевском (на 1,4%) и Дарницком (на 1,9%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Шевченковском, до 1,6% в Соломенском.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно сентября составило:

эконом-класс – рост на 0,4% до 20 875 грн./кв.м;

комфорт-класс – снижение на 0,6% до 24 020 грн./кв.м;

бизнес-класс – рост на 1,5% до 38 912 грн./кв.м;

премиум-класс – снижение на 0,5% до 57 883 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, октябрь 2019 г.

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 44 506 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 769 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,5.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.