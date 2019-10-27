Деловые ожидания украинского бизнеса незначительно ухудшились

По итогам октября индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с августа 2019 года, несколько снизился – на 4.3. б.п. к 52.3.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Впрочем, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании оптимистических ожиданий бизнеса.

Самые оптимистичные ожидания были у предприятий сферы услуг и торговли.

А вот предприятия промышленности и строительства были настроены более пессимистично, чем в сентябре. Это объясняется, в частности, дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры на рынках металлов и сезонным снижением деловой активности в строительстве.

Национальный банк также приглашает украинские предприятия (частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг) к участию в ежемесячных опросах для расчета ИОДА. Это позволит получать объективную оперативную информацию о состоянии украинской экономики и ожиданиях бизнеса.