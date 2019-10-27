Фонд соцстрахования профинансировал 2,3 млн дней ухода за больными детьми

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В течение января-сентября этого года Фонд социального страхования Украины профинансировал пособия по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет, на сумму 575,5 млн гривен.
Это на 9,7% больше, чем за тот же период 2018 года.
Об этом сказано в сайте Фонда социального страхования Украины.
В целом Фонд профинансировал 2 265 980 дней пребывания застрахованных лиц на больничном по уходу за больными членами семьи. Среднедневной размер пособия от Фонда составил 254,07 грн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году.
Как фонд финансирует такую помощь:
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