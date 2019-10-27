Фонд соцстрахования профинансировал 2,3 млн дней ухода за больными детьми

В течение января-сентября этого года Фонд социального страхования Украины профинансировал пособия по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет, на сумму 575,5 млн гривен.

Это на 9,7% больше, чем за тот же период 2018 года.

Об этом сказано в сайте Фонда социального страхования Украины.

В целом Фонд профинансировал 2 265 980 дней пребывания застрахованных лиц на больничном по уходу за больными членами семьи. Среднедневной размер пособия от Фонда составил 254,07 грн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году.

Как фонд финансирует такую ​​помощь:

С первого дня осуществления ухода за больным членом семьи, ее размер исчисляется на общих основаниях;

сумма помощи составляет от 50% средней заработной платы застрахованного лица (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот).

Предоставление пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет производится за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней.

Справка Finance.ua: