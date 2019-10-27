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В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрь

В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрь

В октябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в facebook.

В Пенсионном фонде отмечают, что 660,9 тыс. человек было начислено 155,1 млн гривен.

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Справка Finance.ua:

  • Украинцам трижды повысят пенсии. В 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.
  • В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.
По материалам Finance.UA
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