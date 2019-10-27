В Пенсионном фонде сообщили о выплате субсидий за сентябрь

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В октябре 2019 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года.
Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в facebook.
В Пенсионном фонде отмечают, что 660,9 тыс. человек было начислено 155,1 млн гривен.
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