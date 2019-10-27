НБУ назвал главную причину замедления инфляции

Главным фактором существенного замедления инфляции в последние месяцы было укрепление гривны.

Об этом шла речь в ходе дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ в отношении уровня учетной ставки 22-23 октября 2019 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“Снижение фундаментального инфляционного давления и улучшение инфляционных ожиданий создают очевидное макроэкономическое основание для смягчения монетарной политики”, – сообщили в НБУ.

Участники дискуссии обсудили возможные риски для реализации обновленного макроэкономического прогноза: отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов.

“Реализация этих рисков, а также других негативных событий может вызвать ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий и, как следствие, помешать снижению инфляции до цели. При таких условиях НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику, чем предусмотрено базовым сценарием, в который заложено постепенное снижение учетной ставки до 8% на конец 2021 года”, – сообщили в НБУ.