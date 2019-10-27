Задолженность по зарплатам превысила 3 миллиарда - профсоюзы

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Задолженность по выплате заработной платы в Украине составляет свыше 3 миллиардов гривен.
Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сказала заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталия Левицкая.
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“К сожалению, украинцы вынуждены выезжать работать за границу. По разным данным, работают за границей от 4 до 7 миллионов украинцев. Это очень большая цифра. Мы сталкиваемся с тем, что даже целые бригады, коллективы едут работать за границу, так как здесь не выплачивают заработную плату. На сегодня задолженность по заработной плате составляет более 3 млрд грн. Это очень большая цифра. И это только официальная статистика. А если мы посмотрим на неофициальные данные, то цифра по задолженности будет выше на около 50%”, – сказала Левицкая.
Она также напомнила, что в 2020 году вступает в силу миграционный закон Германии, согласно которому упрощаются правила трудоустройства в Германии для иностранцев из-за пределов Европейского Союза.
“Хочу еще сказать о том, что в 2020 году Германия открывает свой рынок труда. И мы видим, что все больше, возможно, украинцев будут ехать работать в Германию, потому что там заработная плата выше, чем в других странах. И это угроза для наших рабочих мест, поскольку мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень трудно найти квалифицированных работников”, – отметила Левицкая.
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