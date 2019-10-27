Автопроизводитель Fisker показал свой первый электрокар (фото)

Американский автопроизводитель Fisker Inc показал, как будет выглядеть его первый электрокар Fisker Ocean.

Об этом сообщает портал Auto Express.

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“Fisker показал будущего конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC и Tesla Model X, который сможет проехать до 482 км без подзарядки”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании планируют представить прототип электрокара Fisker Ocean уже 4 января 2020 года, а его производство ожидается в конце 2021 года.

Первые автомобили можно будет увидеть на дорогах в 2022 году.

По данным разработчиков, Fisker Ocean имеет литий-ионный аккумулятор с мощностью 80 кВт/ч.

В американской компании добавили, что электрокар также имеет солнечную крышу, которая поможет увеличить пробег автомобиля, и Fisker полагает, что она будет обеспечивать до 1600 дополнительных чистых километров в год.