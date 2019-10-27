Автопроизводитель Fisker показал свой первый электрокар (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американский автопроизводитель Fisker Inc показал, как будет выглядеть его первый электрокар Fisker Ocean.
Об этом сообщает портал Auto Express.
Читайте также: Volkswagen показал первые фото серийного электрокроссовера
“Fisker показал будущего конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC и Tesla Model X, который сможет проехать до 482 км без подзарядки”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в компании планируют представить прототип электрокара Fisker Ocean уже 4 января 2020 года, а его производство ожидается в конце 2021 года.
Первые автомобили можно будет увидеть на дорогах в 2022 году.
По данным разработчиков, Fisker Ocean имеет литий-ионный аккумулятор с мощностью 80 кВт/ч.
В американской компании добавили, что электрокар также имеет солнечную крышу, которая поможет увеличить пробег автомобиля, и Fisker полагает, что она будет обеспечивать до 1600 дополнительных чистых километров в год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
40% жителей Украины не работает (инфографика)Вчера, 11:01 - 4144 9
Гончарук назвал топ сфер для инвестирования в УкраинеПозавчера, 18:23 - 1769 4
Министр инфраструктуры не исключает банкротства МАУВчера, 15:12 - 1663 4
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - ГончарукВчера, 12:45 - 1270 3
Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домовВчера, 21:01 - 682 2
40% жителей Украины не работает (инфографика)Вчера, 11:01 - 4144 9
В Сети появились изображения раскладушки Motorola Razr (фото)Вчера, 02:36 - 3707
Все владельцы паев должны оформить право собственностиВчера, 13:57 - 3302
Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 годаВчера, 09:01 - 3247 1
Apple предупреждает об отключении интернета в старых iPhone и iPadВчера, 16:15 - 2459
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1963
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2878
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1795
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2730 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3114