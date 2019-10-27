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Автопроизводитель Fisker показал свой первый электрокар (фото)

Автопроизводитель Fisker показал свой первый электрокар (фото)

Американский автопроизводитель Fisker Inc показал, как будет выглядеть его первый электрокар Fisker Ocean.

Об этом сообщает портал Auto Express.

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“Fisker показал будущего конкурента Audi e-tron, Mercedes EQC и Tesla Model X, который сможет проехать до 482 км без подзарядки”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании планируют представить прототип электрокара Fisker Ocean уже 4 января 2020 года, а его производство ожидается в конце 2021 года.

Первые автомобили можно будет увидеть на дорогах в 2022 году.

По данным разработчиков, Fisker Ocean имеет литий-ионный аккумулятор с мощностью 80 кВт/ч.

В американской компании добавили, что электрокар также имеет солнечную крышу, которая поможет увеличить пробег автомобиля, и Fisker полагает, что она будет обеспечивать до 1600 дополнительных чистых километров в год.

По материалам УКРИНФОРМ
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