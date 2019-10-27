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Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домов

Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домов

Правительство планирует установить порядок передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они находятся. Также будут нормированы на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Об этом пишет Минрегион на своем сайте.

В Министерстве развития общин и территорий Украины будет разработан порядок безвозмездной передачи земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, в собственность их совладельцам.

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Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, правительство планирует усовершенствовать механизмы управления, что максимально продлит срок эксплуатации их домов. В частности, установить порядок передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены, а также нормировать на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Размеры и конфигурация земельного участка, на котором находится многоквартирный дом, определяются на основании соответствующей землеустроительной документации.

К земельному участку многоквартирного дома относятся:

  • земля, на которой находится жилой дом;
  • земля, на которой находятся здания и сооружения, относящиеся к этому дому;
  • придомовая территория.

Кто может оформлять права на земельный участок под многоквартирным домом:

  • жители многоквартирных домов имеют право отвести земельный участок в постоянное пользование независимо от создания ОСМД;
  • если ОСМД не создано, отведение земельного участка возможно только при согласии всех без исключения владельцев жилых и нежилых помещений дома, а на практике такого согласия добиться почти невозможно.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.

По материалам Finance.UA
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