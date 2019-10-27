Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домов

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Правительство планирует установить порядок передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они находятся. Также будут нормированы на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.
Об этом пишет Минрегион на своем сайте.
В Министерстве развития общин и территорий Украины будет разработан порядок безвозмездной передачи земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, в собственность их совладельцам.
Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, правительство планирует усовершенствовать механизмы управления, что максимально продлит срок эксплуатации их домов. В частности, установить порядок передачи безвозмездно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены, а также нормировать на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.
Размеры и конфигурация земельного участка, на котором находится многоквартирный дом, определяются на основании соответствующей землеустроительной документации.
К земельному участку многоквартирного дома относятся:
Кто может оформлять права на земельный участок под многоквартирным домом:
Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.
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