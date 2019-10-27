Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - Гончарук

Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в facebook.

“Наша философия очень проста. Государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто к этому стремится, и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Мы заложили в Бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них — медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи”, – отметил он.

Правительство переходит от общих тезисов о заботе к конкретным требованиям и социальным стандартам, которые должно гарантировать государство своим гражданам.

Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать.