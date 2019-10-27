Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - Гончарук

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в facebook.
“Наша философия очень проста. Государство должно не мешать, а, наоборот, создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто к этому стремится, и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Мы заложили в Бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них — медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи”, – отметил он.
Правительство переходит от общих тезисов о заботе к конкретным требованиям и социальным стандартам, которые должно гарантировать государство своим гражданам.
Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 4237 21
Покупка каких электромобилей наиболее рациональнаВчера, 02:12 - 17111 3
Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей - ГончарукОколо часа назад - 292 2
"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетовОколо часа назад - 339 1
Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 года5 ч. назад - 1977 1
На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)Вчера, 23:03 - 17503
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 4237 21
Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиковВчера, 15:28 - 2956
Самые востребованные профессии Украины (инфографика)Вчера, 19:00 - 2845
В Польше оценили вклад украинцев в развитие экономикиВчера, 17:10 - 2834
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1925
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2793
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1746
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2685 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3040