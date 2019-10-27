Правительство утвердило проект госбюджета-2020 ко второму чтению

Кабинет Министров Украины вечером 3 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению.

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко с заседания правительства в своем Telegram-канале.

В частности, правительство утвердило проект бюджета, который будет направлен на голосование во втором чтении в Верховную Раду.

По словам Гончаренко, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского не было на заседании правительства.

Известно, что 2 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по предложениям к проекту закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны.