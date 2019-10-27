Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что европейские бюджетные авиакомпании могут открыть дочерние предприятия в Украине для внутренних авиаперевозок.
Отвечая на вопрос о том, почему у европейских лоукостеров нет маршрутов между городами Украины, Криклий заявил: “У европейских лоукостеров есть законодательные ограничения. Если наши перевозчики могут внутри Ирландии летать, тогда и они могут у нас внутри летать без регистрации. Поэтому здесь вопрос политической воли… Мы же всех приглашаем регистрировать в рамках украинского законодательства дочерние предприятия. Не хочу забегать вперед, но пока имеем положительные сигналы”, – сказал он, отметив, что речь идет об иностранных компаниях.
Напомним, ранее Криклий говорил, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Также он сообщил, что для привлечения иностранных авиакомпаний на внутренний рынок могут отменить НДС.
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